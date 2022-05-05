Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Yaptırımlar Dünya Ekonomisini Sadece Daha Kötü Hale Getiriyor - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Yaptırımlar Dünya Ekonomisini Sadece Daha Kötü Hale Getiriyor

05.05.2022 23:05
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Yaptırımlar Dünya Ekonomisini Sadece Daha Kötü Hale Getiriyor

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bulguların yaptırımların barış getirmediğini, ancak dünya ekonomisini daha da kötüleştirdiğini halihazırda kanıtladığını söyledi.

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bulguların yaptırımların barış getirmediğini, ancak dünya ekonomisini daha da kötüleştirdiğini halihazırda kanıtladığını söyledi. Sözcü Zhao, dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ekonominin iyileşmesine ve küresel tedarik zincirinin istikrarına yardımcı olmak için daha fazla şey yapması gerektiğini ifade etti. Zhao bu açıklamayı, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kısa süre önce 2022 küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,6'ya düşürmesini yorumlamasının istenmesi üzerine yaptı.

Ekonomik toparlanmanın tüm ülke halklarının ortak arzusu olduğunu kaydeden Zhao, istikrarsızlıklar ve belirsizlikler karşısında Çin ekonomisinin dünya ekonomisine her zaman pozitif enerji kattığını söyledi. Sözcü, 2022'nin ilk çeyreğindeki ulusal ekonomik verilerin Çin ekonomisinin toparlanma ve kalkınma ivmesini sürdürdüğünü ve dış ticaret ile dış yatırımın gelişmeye devam ettiğini gösterdiğini ifade ederek, bunun da güçlü bir hızlı iyileşme gücü ve canlılığı yansıttığını belirtti. Çin'in küresel endüstriyel ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmaya katkı sunmak, dünya ekonomisinin toparlanmasını desteklemek ve kalkınmaya yönelik küresel güveni artırmak için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Zhao, küresel ekonomik toparlanmanın uluslararası toplumun birbirine uyumlu şekilde çaba göstermesini gerektirdiğine dikkat çekti.

Durgun ve kırılgan bir küresel ekonomiyle karşı karşıya kalan ABD ile bir avuç diğer ülkenin kendi çıkarlarını önemseyerek körü körüne tek taraflı yaptırımları artırdığını söyleyen Zhao, büyük yaptırım sopasının aslında tüm ülkelerin halklarını vurduğunu dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin, dünya genelindeki insanların geçim ve kalkınma hakkı üzerine daha fazla düşünmesi ve küresel ekonominin toparlanması ile küresel tedarik zincirinin istikrarına yardımcı olacak daha fazla şey yapması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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