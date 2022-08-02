Video: Çin, Japonya'ya İlişkilerin Doğru Zeminde İstikrarlı Şekilde Gelişmesini Sağlama Çağrısında Bulundu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Çin'in Japonya'ya bölgesel bölücülüğü ve cepheleşmeyi tahrik etmeme ve Çin'in kalkınmasına nesnel şekilde bakma ve Çin'le ilişkilerin doğru zeminde istikrarlı şekilde gelişmesini sağlama çağrısında bulunduğunu söyledi.

ZHAO LİJİAN, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

"Japon tarafı, Çin'in normal askeri ve denizcilik faaliyetlerini karalamak, Çin'in içişlerine karışmak ve bölgesel bölücülük ve cepheleşmeyi tahrik etmek üzere sık sık sorumsuzca açıklamalarda bulunmuştur. Bu, hiçbir şekilde yapıcı değildir. Çin'in, barışa dayalı kalkınma yolu ve doğası itibarıyla savunmaya yönelik bir savunma politikası izlediğini vurgulamak isterim. Çin ve Rusya'nın askeri işbirliği, uluslararası hukuk ve uluslararası uygulamalara uygundur. Herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almamaktadır.

Taiwan, Çin'e ait bir topraktır ve ayrılması mümkün olmayan kutsal bir topraktır. Taiwan sorunu, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, Çin'in iç işlerine ait bir konudur. Japonya, Doğu Çin Denizi'nde sağcı güçlerinin provokasyonlarına göz yummuş ve hatta dış güçleri bölgeye karışma konusunda kandırmış ve hatta Güney Çin Denizi'nde güç gösterisinde bulunmak üzere ABD'yle komplo işbirliği yapmıştır. Bu ise bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük zorluktur.

Kendini nükleer silahların kurbanı olarak resmeden Japonya aynı zamanda ABD'nin "nükleer şemsiyesinin" korunmasına çalışmış ve hatta nükleer silahlara ilk sarılan taraf olmama politikasını terk etme konusunda ABD'yi engellemiş ve ABD ile nükleer paylaşımda bulunma politikası izlemiştir.

Çin ve Japonya, yakın komşular ve bölgedeki önemli ülkelerdir. Halklarımızın çıkarlarına uygun dostane işbirliği geliştirmeyi umuyoruz. Japonya'nın dört siyasi belgedeki ilkelere riayet etmesini ve Çin'in kalkınmasına nesnel şekilde bakmasını ve bölgede sorun çıkarmayı bırakmasını ve ilişkilerimizin doğru zeminde istikrarlı şekilde gelişmesini sağlamasını umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.