Çin Dışişleri'nden John Bolton'a Uyarı

Bazı basın kuruluşlarında yer alan habere göre, ABD ulusal güvenlik danışmanı John Bolton kısa süre önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ABD'nin "Taiwan'la İlişkiler Yasası" uyarınca Taiwan bölgesini koruyacağını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, bugünkü basın toplantısında söz konusu açıklamaya değindi.

Sözde "Taiwan'la İlişkiler Yasası"nın, uluslararası kurallara ve 3 ortak bildiriye aykırı olduğuna dikkat çeken sözcü, ilgili kişinin Tek Çin ilkesi ve 3 ortak bildiriye sadık kalması çağrısında bulundu.

Geng Shuang, Kore yarımadasındaki durumla ilgili olarak da konuştu.

Güney Kore lideri Moon Jae-in, ABD'ye yapacağı ziyarette Kuzey Kore ve ABD'nin diyalog masasına dönmelerini teşvik edeceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki ülke liderinin birkaç ay içinde tekrar bir araya gelmesini istediklerini söyledi.

Geng Shuang, ABD ve Güney Kore'nin olumlu mesajını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.