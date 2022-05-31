Çin Dışişleri Sözcüsü: Uluslararası Düzene Uzun Vadeli En Ciddi Güçlük ABD'dir - Son Dakika
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Çin Dışişleri Sözcüsü: Uluslararası Düzene Uzun Vadeli En Ciddi Güçlük ABD'dir

31.05.2022 16:01
Çin Dışişleri Sözcüsü: Uluslararası Düzene Uzun Vadeli En Ciddi Güçlük ABD'dir

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "uluslararası düzen için en ciddi uzun vadeli güçlüğün" ABD olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "uluslararası düzen için en ciddi uzun vadeli güçlüğün" ABD olduğunu söyledi. Sözcü Zhao, düzenli basın brifinginde, Çin'i "uluslararası düzene yönelik en ciddi uzun vadeli güçlük" olarak nitelendiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin'e yönelik son iftiraları hakkında yorum yaptı. Zhao, "Çin'e yönelik saldırılar, ABD'nin yaptıklarını aynen yansıtıyor" dedi.

Zhao, ABD'nin sürekli dile getirdiği sözde "kurallara dayalı uluslararası düzenin", aslında "ABD kurallarına dayalı uluslararası düzen" olduğunu ve bu düzenin kendi zümresinin kuralları ile dünyaya hükmeden hegemonik bir düzen olduğunu belirtti. Zhao, ABD'nin BM Şartı ve uluslararası hukuk tarafından desteklenen uluslararası düzene saygı duymadığını söyledi. Zhao, 200 yılı aşkın tarihi boyunca sadece 16 yılını savaşsız geçiren ABD'nin "uluslararası barış ve istikrarı tehdit eden en büyük bozulma kaynağı ve uluslararası düzendeki en büyük istikrarsızlaştırıcı unsur" olduğunu söyledi. Sözcü Zhao, ABD'nin uluslararası düzeni sabote eden en büyük güç olduğunu, anlaşmalardan ve örgütlerden sebepsizce çekildiğini belirterek, ABD'nin "kurallar hakkında söyleyecek bir sözü olmadığını" belirtti. Zhao, "ABD'nin gözünde uluslararası kurallar, çıkarlarına tabi olmalı ve çıkarlarına hizmet etmelidir. Uluslararası kurallar ABD'nin çıkarlarıyla uyumlu olduğunda, otorite olarak anılırlar. Aksi takdirde basitçe göz ardı edilirler" dedi.

ABD tarafı, kendi iç hukukunu uluslararası hukuk ve uluslararası kuralların üzerine yerleştiriyor ve kasıtlı olarak yasadışı tek taraflı yaptırımlara ve sınırını aşan yargı yetkisine başvuruyor" dedi. Zhao şöyle konuştu: "Çin, BM'nin düzenli bütçe ve barışı koruma değerlendirmelerine en çok katkıda bulunan ikinci ülke haline geldi, küresel yönetişim sisteminin inşası ve reformuna aktif olarak katıldı ve BM Şartı'nın ruhunu ve BM'nin otoritesini onurlandırmak için gerçek adımlar attı." Zhao, "Çin'in dünya barışının inşasını sağlamaya, küresel kalkınmaya katkıda bulunmaya ve uluslararası düzeni korumaya devam ettiğini söylemek doğru olur" dedi. Zhao, BM bayrağı altında tüm barışsever ve adalet peşinde koşan ülkelerle her zaman dayanışma içinde olacağız, gerçek çok taraflılığı destekleyeceğiz, dünyanın evrensel refahına ve insanlığın ortak ilerlemesine sürekli olarak güven, akıl ve güç katacağız" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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