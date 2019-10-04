Son Dakika Haberleri: Çin, Doğu Türkistan'da 115 milyar metreküp doğal gaz keşfetti
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Çin, Doğu Türkistan'da 115 milyar metreküp doğal gaz keşfetti

2 saat önce

Çin, Doğu Türkistan'da 115 milyar metreküp doğal gaz keşfetti

Çin, Doğu Türkistan'da 115 milyar metreküp doğal gaz keşfetti, System.String[]

Çin, Doğu Türkistan'da 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti.


Şinhua devlet ajansının haberine göre Çin'in PetroChina şirketi tarafından, Doğu Türkistan'ın güneyinde yer alan tarım havzasındaki arama çalışmalarında 115,3 milyar metreküplük rezerve sahip olduğu belirlenen doğal gaz bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:16 
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