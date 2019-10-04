Çin, Doğu Türkistan'da 115 milyar metreküp doğal gaz keşfetti

Çin, Doğu Türkistan'da 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti.



Şinhua devlet ajansının haberine göre Çin'in PetroChina şirketi tarafından, Doğu Türkistan'ın güneyinde yer alan tarım havzasındaki arama çalışmalarında 115,3 milyar metreküplük rezerve sahip olduğu belirlenen doğal gaz bulundu.