Son Dakika Haberleri: Çin, Doğu Türkistan'da sadece camileri değil Müslüman mezarlıklarını da hedef alıyor
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Çin, Doğu Türkistan'da sadece camileri değil Müslüman mezarlıklarını da hedef alıyor

6 saat önce

Çin yönetiminin, Doğu Türkistan'da aralarında asırlık camilerin de bulunduğu tarihi, kültürel ve dini mekanları yıkmasının ardından Uygur Türklerine ait mezarlıkları da yok ettiği bildirildi

Çin, Doğu Türkistan'da sadece camileri değil Müslüman mezarlıklarını da hedef alıyor, System.String[]
Çin yönetiminin, Doğu Türkistan'da aralarında asırlık camilerin de bulunduğu tarihi, kültürel ve dini mekanları yıkmasının ardından Uygur Türklerine ait mezarlıkları da yok ettiği bildirildi.

Nottingham Üniversitesinden Uygur tarihçi Rian Thum'un kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, Çin, son olarak Doğu Türkistan'ın Hoten kentindeki merkez mezarlığı ortadan kaldırdı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:23 
Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Dünya
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