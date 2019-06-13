Çin, Doğu Türkistan'da sadece camileri değil Müslüman mezarlıklarını da hedef alıyor
6 saat önce
Çin yönetiminin, Doğu Türkistan'da aralarında asırlık camilerin de bulunduğu tarihi, kültürel ve dini mekanları yıkmasının ardından Uygur Türklerine ait mezarlıkları da yok ettiği bildirildi
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:23
Çin yönetiminin, Doğu Türkistan
'da aralarında asırlık camilerin de bulunduğu tarihi, kültürel ve dini mekanları yıkmasının ardından Uygur
Türklerine ait mezarlıkları da yok ettiği bildirildi.
Nottingham Üniversitesinden Uygur tarihçi Rian Thum'un kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, Çin, son olarak Doğu Türkistan'ın Hoten kentindeki merkez mezarlığı ortadan kaldırdı.
Trump Çin'e uygulanacak yeni gümrük vergileri için tarih vermekten kaçındı
2 bin Bitcoin kaybeden Çinli yatırımcı intihar etti
11 aylık bebeğin üzerine sıcak çorba atan kadın hamile olduğu için ceza almadı
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu