Son Dakika Haberleri: Çin, Doğu Türkistan'daki ihlalleri belgeleyen yazışmaları yalanlamadı
Son Dakika Dünya Çin, Doğu Türkistan'daki ihlalleri belgeleyen yazışmaları yalanlamadı - Son Dakika Dünya

Çin, Doğu Türkistan'daki ihlalleri belgeleyen yazışmaları yalanlamadı

6 saat önce

Çin, Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerine yer verilen Doğu Türkistan politikalarının sızdırıldığı belgeleri yalanlamadı. Ancak Dışişleri Bakanlığı, NY Times gazetesinde yer alan haberin gerçeklere karşı kör, sağır ve cımbızlama yorum çalışması olduğunu öne sürdü

Çin, Doğu Türkistan'daki ihlalleri belgeleyen yazışmaları yalanlamadı, System.String[]

Çin yönetimi, Uygurlara ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerine yer verilen Doğu Türkistan politikalarının sızdırıldığı belgeleri yalanlamadı.


Ancak Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, New York Times gazetesinde yer alan haberin 'gerçeklere karşı kör, sağır ve cımbızlama yorum çalışması' olduğu öne sürüldü.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:19 
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