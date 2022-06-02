Çin Dokuz Geely-01 Uydusu Fırlattı

XİCHANG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Perşembe günü, dokuz ticari uydudan oluşan bir uydu grubunu uzaya yerleştirmek için bir Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketini uzaya gönderdi. Dokuz uydudan oluşan Geely-01 takımuydusu saat 12.00'de (Beijing saatiyle) Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı ve önceden belirlenmiş yörüngeye girdi. Geely Technology Grubu'nun bir yan kuruluşu olan GeeSpace'in sahibi olduğu takımuydu, esas olarak akıllı bağlantılı araçların seyahat hizmetleri ve araç/cep telefonu ve uydu etkileşimi gibi teknolojileri araştırmak ve geçerliliğini denetlemek için kullanılacak. Takımuydu ayrıca deniz çevre koruması için de veri desteği sağlayacak. Bu görevle birlikte Uzun Yürüyüş roket serisinin 422. uçuş görevi oldu.