Son Dakika Haberleri: Çin Donanma Askerleri İntihar Girişiminde Bulunan Kadını Kurtardı

Çin Donanma Askerleri İntihar Girişiminde Bulunan Kadını Kurtardı

4 saat önce

- Çin donanma askerleri intihar girişiminde bulunan kadını kurtardıPEKİN - Çin'de bir grup donanma askeri, denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı.

- Çin donanma askerleri intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı

PEKİN - Çin'de bir grup donanma askeri, denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı.
Çin'in doğusunda kıyı şehri Qingdao'da bir kadın kayalıklardan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Bunu gören bir grup donanma askeri denize atlayarak kadının hayatını kurtarmayı başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:43 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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