Çin Donanması, en büyük muhribi Lhasa ile Sarı Deniz'de tatbikat yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Donanması, en büyük muhribi Lhasa ile Sarı Deniz'de tatbikat yaptı

16.05.2022 09:42
Çin Donanması, en büyük muhribi Lhasa ile Sarı Deniz'de tatbikat yaptı

Çin Donanması'nın ülkenin kuzeyindeki Sarı Deniz'de, envanterindeki en büyük muhribi Lhasa'nın katıldığı askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Çin Donanması'nın ülkenin kuzeyindeki Sarı Deniz'de, envanterindeki en büyük muhribi Lhasa'nın katıldığı askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, "Tip 055" sınıfı, güdümlü füze taşıyan muhrip, "Tip 056A" sınıfı üç korvet ile "yüksek-alçak karışımı" hedeflere yönelik tatbikat gerçekleştirdi.

Devlet televizyonunun CCTV, görüntülere yer verilen haberinde, başka gemiler, denizaltılar, erken uyarı uçakları ve helikopterlerin de katıldığı 3 gün süren tatbikatta, uçaksavar, gemisavar ve denizaltısavar eğitimlerinin yapıldığı belirtildi.

Haberde, eğitimlerin, farklı tipteki gemilerin karmaşık elektromanyetik ortamdaki ortak hareket kabiliyetlerinin test edilmesini amaçladığı kaydedildi.

South China Morning gazetesi de askeri uzmanların görüşüne yer verdiği haberinde, tatbikatın, daha zayıf bölgesel rakiplerle muharebe senaryosuna göre tasarlanmış olabileceğini ileri sürdü.

Gazeteye konuşan, Çin ile ihtilaflı Tayvan'ın Deniz Kuvvetleri Akademisinin eski öğretim üyesi Lu Li-şih, "En büyük muhribin küçük korvetlerle eğitim grubu oluşturması ilginç. PLA'nın (Çin Halk Kurtuluş Ordusu) bunu yapmasının arkasında özel bir amaç olmalı. PLA, Tip 056A'yı Tip 055'i Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde Çin korvetlerine benzeyen küçük gemilere sahip Tayvan, Vietnam ve Filipinler gibi daha küçük rakiplerle potansiyel karşılamalar için eğitiyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Donanması 2017-2020 döneminde 8 "Tip 055" ve son 10 yılda 70'ten fazla "Tip 056" ve "Tip 056A" savaş gemisini hizmete sokmuştu.

Ocakta donanmaya katılan, adını Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi olan kentten alan Lhasa Muhribi, 12 bin ton ağırlığıyla ABD Donanması'na "DDG-1000" tipi ait Zumwalt Muhribi'nin ardından "dünyanın en güçlü ikinci muhribi" olarak biliniyor.

YORUMLAR
500
Son 24 saatte Çin'de 1789, Hong Kong'da 284 Kovid-19 vakası tespit edildi Son 24 saatte Çin'de 1789, Hong Kong'da 284 Kovid-19 vakası tespit edildi Son dakika haberi | Belize'den Tayvan'ın uluslararası örgütlere katılımına destek kararı Son dakika haberi | Belize'den Tayvan'ın uluslararası örgütlere katılımına destek kararı

Çin Halk Cumhuriyeti, Tatbikat, Tayvan, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Donanması, en büyük muhribi Lhasa ile Sarı Deniz'de tatbikat yaptı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor! Babasının sözleri kafa karıştırdı
16:21 İsveç lideri Andersson: NATO üyeliği için resmi başvuru yapmaya karar verdik
16:19 Survivor'da dokunulmazlık oyununda kaybeden Nisa, öfkeden tahta parkura kafa attı! Yardımına arkadaşları koştu
16:17 Kripto para dünyasının önemli CEO'sundan şaşırtan açıklama: Bitcoin'in ödeme yöntemi değil ve bir geleceği yok
16:16 Endonezya'nın Ladongi nehrinde balık avlamaya giden adam timsah tarafından parçalandı
16:16 Kanadalı senatörden İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri için inanılmaz öneri: Türkiye'yi NATO'dan atın
16:12 İlaçta yüzde 75'lik zam talebi: Sektörün dayanacak gücü kalmadı
16:09 Demokratik Alevi Hareketi bileşenlerinden LGBT+ açıklaması: Cemevlerimizde hiçbir ayrımcılık yoktur, kapımız LGBTİ+'lara ve cenazelerine açıktır
15:55 Cadiz forması giyen Akapo, Real Madrid maçında ayağına ciddi darbeler aldı: Ezikler ve kan izleri dikkat çekti
15:35 Yazıcıoğlu suikasti tanıklarından Erol Yıldız kazada hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 16:42:53. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Donanması, en büyük muhribi Lhasa ile Sarı Deniz'de tatbikat yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement