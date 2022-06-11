Çin Dünya Doğal Miras Alanları Sayısında Dünya Birincisi

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'ne göre, Çin dünyanın en fazla sayıda dünya doğal miras alanına sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, ülkenin şu anda kültürel ve doğal özellikleriyle dikkat çeken 14 dünya doğal miras alanına ve 4 miras alanına ev sahipliği yaptığını, bu iki alanda sayısal açıdan dünya birincisi olduğunu bildirdi.Kurum, bu miras alanlarında Çin'in sembolik jeolojik kalıntılarının, muhteşem dağlarının, ormanlarının, göllerinin, nadir ve nesli tükenmekte olan hayvan ile bitki türlerinin etkin biçimde korunduğunu belirtti. Kültürel kalıntıların, somut olmayan kültürel mirasın, tarihi şehirlerin, kasabaların ve köylerin korunmasına katkıda bulunan bu alanlar, yerel halk için yıllık ortalama 14 milyar yuanın (yaklaşık 2,1 milyar ABD doları) üzerinde turizm geliri sağlıyor. Her yıl Haziran ayının ikinci Cumartesi gününe denk gelen Çin'in Kültürel ve Doğal Miras Günü bugün kutlandı.