Çin, Dünya Geneline 2,2 Milyardan Fazla Doz Kovid Aşısı Sağladı - Son Dakika
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Çin, Dünya Geneline 2,2 Milyardan Fazla Doz Kovid Aşısı Sağladı

12.05.2022 09:59
Çin, Dünya Geneline 2,2 Milyardan Fazla Doz Kovid Aşısı Sağladı

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'deki yeni resmi veriler, ülkenin Çarşamba günü itibariyle, çoğu gelişmekte olan ülkeler olmak üzere 120'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşa 2,2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı sağladığını gösterdi.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'deki yeni resmi veriler, ülkenin Çarşamba günü itibariyle, çoğu gelişmekte olan ülkeler olmak üzere 120'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşa 2,2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı sağladığını gösterdi. Çin, Kovid-19 aşıları için fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini destekleyen ve diğer gelişmekte olan ülkelerle aşı üretimi konusunda işbirliğini yürüten ilk ülke oldu. Çin bugüne kadar, 13 ülke ile aşı üretiminde işbirliği yürütürken, sekiz ülke ile de işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Çin, Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana, Çin Halk Cumhuriyeti tarihindeki en geniş kapsamlı ve en geniş ölçekli küresel acil insani yardım eylemini gerçekleştirdi. Xinhua tarafından Çarşamba günü edinilen bilgilere göre, Çin Mayıs başı itibariyle, 153 ülke ve 15 uluslararası kuruluşa, 4,6 milyar koruyucu elbise ve 430 milyardan fazla yüz maskesi de dahil olmak üzere toplu şekilde Kovid ile mücadele malzemeleri sağladı. 34 ülkeye 37 sağlık uzmanı ekibi gönderen Çin, 180'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşla da Kovid-19'u önleme ve kontrol altına alma deneyimini paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde COVAX ve ACT-A'da aktif rol alan Çin, gelişmekte olan ülkelere aşı dağıtımı için COVAX'a şimdiye kadar 100 milyon ABD doları bağışta bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, COVAX, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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