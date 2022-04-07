Çin, Dünya Gözlemleri İçin Uzaya Yeni Bir Uydu Fırlattı - Son Dakika
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Çin, Dünya Gözlemleri İçin Uzaya Yeni Bir Uydu Fırlattı

07.04.2022 09:32
Çin, Dünya Gözlemleri İçin Uzaya Yeni Bir Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 7 Nisan (Xinhua) — Çin, Perşembe günü yeni bir Dünya gözlem uydusunu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Gaofen-3 03 uydusu, Beijing saatiyle 07.47'de Uzun Yürüyüş-4C roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi. Uydu, yörüngedeki Gaofen-3 ve Gaofen-3 02 uydularıyla bir ağ kurarak kara-deniz radar uydu kümesi oluşturacak […]

Çin, Dünya Gözlemleri İçin Uzaya Yeni Bir Uydu Fırlattı

JİUQUAN, 7 Nisan (Xinhua) — Çin, Perşembe günü yeni bir Dünya gözlem uydusunu ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi. Gaofen-3 03 uydusu, Beijing saatiyle 07.47'de Uzun Yürüyüş-4C roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi. Uydu, yörüngedeki Gaofen-3 ve Gaofen-3 02 uydularıyla bir ağ kurarak kara-deniz radar uydu kümesi oluşturacak ve güvenilir, istikrarlı sentetik açıklıklı radar (SAR) görüntüleri yakalayacak. Bir günlük yeniden gözden geçirme süresiyle 1 metrelik çözünürlüğe sahip bu görüntüler, Çin'in kara-deniz radar uydularının izleme yeteneklerini geliştirecek.

Deniz afetlerinin önlenmesi ve hafifletilmesi, dinamik deniz ortamının izlenmesi, deniz araştırmaları, çevre koruma, su koruma, tarım ve meteoroloji alanlarına yönelik hizmetler sunacak yeni uydu, denizcilik hak ve çıkarlarının korunmasına da yardımcı olacak. Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 414. göreviydi.

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Beijing Botanik Bahçesi'nden Bahar Manzarası Beijing Botanik Bahçesi'nden Bahar Manzarası

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin, Dünya Gözlemleri İçin Uzaya Yeni Bir Uydu Fırlattı - Son Dakika


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