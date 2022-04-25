Çin, Dünya Sıtma Günü'nde İnsan Sağlığına Daha Fazla Katkı Sunma Sözü Verdi - Son Dakika
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Çin, Dünya Sıtma Günü'nde İnsan Sağlığına Daha Fazla Katkı Sunma Sözü Verdi

25.04.2022 14:39
Çin, Dünya Sıtma Günü'nde İnsan Sağlığına Daha Fazla Katkı Sunma Sözü Verdi

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dünya Sıtma Günü'nün anıldığı Pazartesi günü Çin'in insan sağlığına daha fazla katkıda bulunmayı umduğunu söyledi.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dünya Sıtma Günü'nün anıldığı Pazartesi günü Çin'in insan sağlığına daha fazla katkıda bulunmayı umduğunu söyledi. Xi bu sözleri, Artemisinin'in Keşfinin 50. yıl dönümü ve Beijing'de Herkes için Küresel Sağlık Topluluğu Oluşturma konulu Uluslararası Forum'a gönderdiği bir kutlama mesajında sarf etti. Xi, sıtma için etkili bir tedavi olan artemisininin ilk kez Çin tarafından keşfedilerek özünün başarıyla çıkarıldığını ve artemisininin 50 yıl önceki keşfinden bu yana Çin'de sıtmanın ortadan kaldırılmasında etkili rol oynadığını söyledi.

Çin aynı zamanda ilaç ve teknik yardım sağlayarak, sıtma karşıtı merkezler inşa ederek ve profesyonelleri eğiterek artemisininin küresel olarak yaygınlaştırılmasına aktif desteğini sunuyor. Xi, "Böylece dünya genelinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde milyonlarca hayat kurtarıldı. Bu, sıtmaya karşı küresel kampanyaya ve insan sağlığının korunmasına yönelik önemli bir katkıdır" dedi. Xi, Çin'in, halk sağlığı sektöründe daha yakın ilişkiler ve işbirliği yoluyla küresel tehditler ve güçlüklerle ortaklaşa mücadele etmek, herkes için küresel bir sağlık topluluğu oluşturmak ve tüm dünyadaki insanların sağlığına daha da büyük katkılar sağlamak amacıyla uluslararası toplumun geri kalanıyla birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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