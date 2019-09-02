Son Dakika Haberleri: Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'ye karşı dava açtı
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Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'ye karşı dava açtı

9 saat önce

Çin Ticaret Bakanı Shan, ithal tarifelerini yükseltme gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'ye karşı dava açtığını açıkladı.

Çin, Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'ye karşı dava açtı, System.String[]

Çin Ticaret Bakanı Shan, ithal tarifelerini yükseltme gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'nde ABD'ye karşı dava açtığını açıkladı.


ABD, Pazar günü Çin'den ithal edilen ayakkabı, akıllı saatler, TV setlerine yüzde 15'lik ek gümrük vergisi uygulamaya başlamış, Çin de buna karşılık olarak ABD'den ithal edilen ham petrol ithalatına ek vergi uygulamasını devreye almıştı. Son gelişmelerden sonra Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, son gümrük vergilerini artırma hareketiyle Çin ile ABD arasında Osaka'da varılan anlaşmanın ihlal edildiğini belirtti. Shan, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre kanuni haklarını savunacağını kaydetti. - PEKİN

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Ticaret Örgütü, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:46 Kaynak: İHA
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