Çin, Dünya'ya Yakın Asteroitlere Karşı Savunma Sistemi Kurmayı Düşünüyor - Son Dakika
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Çin, Dünya'ya Yakın Asteroitlere Karşı Savunma Sistemi Kurmayı Düşünüyor

25.04.2022 11:48
Çin, Dünya'ya Yakın Asteroitlere Karşı Savunma Sistemi Kurmayı Düşünüyor

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin, gezegenimizi Dünya'ya yakın asteroitlerin (DYA) tehlikelerinden korumak için izleme ve savunma sistemleri kurmaya hazırlanıyor.

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin, gezegenimizi Dünya'ya yakın asteroitlerin (DYA) tehlikelerinden korumak için izleme ve savunma sistemleri kurmaya hazırlanıyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Müdür Yardımcısı Wu Yanhua geçtiğimiz günlerde Çin'in CCTV News televizyonuna, Çin'in uzay gemilerinin güvenli, istikrarlı ve düzenli çalışmasını garanti etmek için Dünya-merkezli ve uzay-merkezli bir DYA izleme ve uyarı sistemi kurmaya başlayacağını söyledi. Wu, Çin'in DYA'lardan kaynaklı riskleri kategorize edeceğini ve bu riskleri etkisiz hale getirecek teknikleri araştıracağını söyledi.

Çin bunun yanı sıra bir DYA savunma sistemi kurmayı, DYA savunması için bir projeyi ayrıntılarıyla oluşturmayı ve DYA-kaynaklı risk senaryolarının simülasyonunu yapacak sanal yazılımlar geliştirmeyi de planlıyor. Wu'nun verdiği bilgilere göre Çin, DYA'ların gelecekte gezegenimizi tehlikeye atmalarını önlemenin bir provası olarak, bir asteroide yaklaşarak yakından gözlemlerde bulunmayı ve ardından 2025 veya 2026 yılında bu asteroide yörüngesini değiştirecek şekilde etkide bulunmayı umuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin, Dünya'ya Yakın Asteroitlere Karşı Savunma Sistemi Kurmayı Düşünüyor - Son Dakika


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