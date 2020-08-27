Çin dünyanın en büyük buğday üreticisi - Son Dakika

Dünya genelinde yılda 800 milyon tona yakın buğday üretimi yapılıyor. Bunun 130 milyon tondan fazlası ise en büyük üretici durumundaki Çin'de gerçekleşiyor.

Xinjiang (Şinciang) Uygur Özerk Bölgesi, yaklaşık 9,33 milyon hektarlık alandan 5,88 milyon ton buğday elde edecek.

Ülkedeki hasat mevsimi bölgelere göre değişiklik gösterirken bazı yerlerde hasat çoktan tamamlandı. Bazı yerlerde ise hasat devam ediyor.

Üretimi artırmak için sadece bu bölgede buğday ekilen alan 74 bin hektar artırıldı. Her başakta 20-30 civarında tane bulunan buğdaylardan bu yıl çok daha fazla verim alınması bekleniyor.

Bölgede geçen yıla göre yaklaşık 74 bin hektar fazla alanda üretim yapılıyor. Geçen yıla göre fiyatı yüzde 10'a yakın artan buğday üreticisini de memnun ediyor.

(İHA)