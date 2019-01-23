Çin Dünyanın En Büyük Teleskobunu Daha İyi Korumak İçin Kuralları Revize Ediyor

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Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) esas sessizlik bölgesinde radyo ekipmanı ve tabletler, hoparlörler ve dronları da içeren elektromanyetik aletler konusunda kapsamlı ve kesin yasak daha da güçlendirildi.

FAST'ın toplam sessizlik alanı 5 km yarıçapında bir çekirdek bölge, 5-10 km yarıçapında bir ara bölge ve 10 ila 30 km yarıçapında bir çevre bölgeyi kapsamakta.

Sessizlik alanına giren ziyaretçi ve turistler teleskop işlemlerinin karıştırılmasını minimize etmeye yönelik kurallara uymak zorunda.

FAST, deneme işlemlerine başladığı 2016'dan beri bir turist akınına uğradı. 2013'te yapılmış kural düzenlemesi dev diskin operasyonlarına "parazit" oluşturabilecek nitelikteki insan faaliyetlerine ilişkin ayrıntıları öngörmemiş ve içermemişti.

Yeni kural düzenlemesi ziyaretçilerin davranışları konusunda daha belirleyici; görevlilerin sorumluluklarını daha net tanımlıyor; uyarı, yön ve işaret levha ve tabelaları konulmasını istiyor; yerel yetkililerin herkesten etkileşim ve parazitten arınmış bir ortam talep etmesi gerektiğini bildiriyor. Kuralları ihlal edenlerin çarptırılacakları en yüksek para cezasını da, 5.000 yuandan (734 ABD doları) 200.000 yuana çıkarıyor.

Yeni düzenlemenin 1 Nisan 2019'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Radyo teleskoplar yıldızlardan ve gazlardan gelen zayıf enerji dalgalarını izleyip kaydederek çalışmaktalar. Dolayısıyla bunlar, elektromanyetik parazitlenmeden kaçınmak için düşük oranda iskan edilmiş bölgelere yerleştirilmektedir. 500 metrelik çapı olan dev teleskop şimdiye değin 44 pulsar (titreşen yıldız) keşfetti.

Teleskop operasyonlarına bu yıl resmen başlayacak ve Çinli astronomların gözlemlerine sunulacak.