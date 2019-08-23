Son Dakika Haberleri: Çin'e 183 milyon dolarlık kiraz ihracatı
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Çin'e 183 milyon dolarlık kiraz ihracatı

1 saat önce

Çin pazarının açılması ve mevsim şartlarının iyi gitmesi sayesinde bu yıl kiraz ihracatında 80 bin ton sınırı aşıldı ve 183 milyon dolarlık rekor dış satım gerçekleştirildi.

Çin'e 183 milyon dolarlık kiraz ihracatı, System.String[]

Çin pazarının açılması ve mevsim şartlarının iyi gitmesi sayesinde bu yıl kiraz ihracatında 80 bin ton sınırı aşıldı ve 183 milyon dolarlık rekor dış satım gerçekleştirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:50 
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