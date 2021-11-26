Üye Girişi
Çin'e 36 milyon dolarlık bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen şebekeden 4 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Çin'e 36 milyon dolarlık bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen şebekeden 4 kişi serbest bırakıldı

26.11.2021 22:14
Çin'e 36 milyon dolarlık bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen şebekeden 4 kişi serbest bırakıldı

İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri, kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesi ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede; Bora İbiş, Tayfur Gıcır, Orhan Mollaoğlu ve Çağır Koçoğlu'nun adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

36 milyon dolarlık dolandırıcılık davası Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, 12 tutuklu sanık ile 4 tutuksuz sanık katıldı. Sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"SUÇSUZ YERE YATIYORUM"

Tutuklu sanık Orhan Mollaoğlu savunmasında, iddianamede adı geçen hiçbir şirket ile ticaret yapmadığını inşaat ve metal ürünleri alıp sattığını ve ticari hayattan tanıdığı sanıklardan Muammer Karaman'ın bir gün dükkanına geldiği söyleyerek, "Muammer Karaman, bana biriyle görüştüğünü, kaldırım taşı alacağını ancak muhasebe sorunu çıktığını, benim almamı bu sayede ticarette yapacağımı söyledi. Ben de ticaret yapacağım diye kabul ettim. Bir gün geçtikten sonra benim firma bilgilerim verilmiş, fatura kesilmiş. Malı alan kişi, malı alıp götürmüş. Ben enayi yerine konuldum. Kaldırım taşı almadım, bir yere de vermedim. İddianamede benim paravan şirket olduğum söyleniyor. Dolandırıcılık olayı olmadan önce faal bir şirketim vardı. Paravan şirket değilim, kukla değilim. Aylardır suçsuz yere yatıyorum" dedi.

"KALDIRIM TAŞIYLA İLGİM YOK"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Tayfun Gıcır da, "Araba tamir bakımı yaparım. Hasan Kayacıköse, dış hizmet alımlarında bir eksiklik yapıldığını, bu durumu aşmak için firma dışından birinin sorumluluk alması gerektiğini, karakola gidilerek ifade verilmesi gerektiğini söyledi. Bana iş yolluyordu, minnet borcuyla ben beyan yazdım, imzaladım. Çıkar yok. Hezeyanla yaptığım bir şeydi. Kaldırım taşıyla ilgim yok, görmedim. 9 aydır tutukluyum, beni bu hengameden kurtarım, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Sanık Vedat Ulusoy da, hurda bakır alım satımı yaptığını, kardeşi Ferhat Ulusoy'un şirketinde pazarlama işleriyle ilgilendiğini, bu olay ile alakası olmadığını ve gümrük memurlarıyla ilgisinin olmadığını söyledi.

"KALDIRIM TAŞI GÖRMEDİM"

Sanıklardan Dursun Koçyiğit ise, sanıklardan Saime Koçyiğit'in eşi olduğunu, eşinin şirket sahibi olduğunu, kendisinin de işlerle ilgilendiğini belirterek, "Söz sahibi eşimdir. Kardeşim mağdur şirket ile ticari ilişki kurmuştur. 80-100 milyon dolar ticaretimiz olmuştur. Kaldırım taşıyla ilgili bilgim yoktur. Bu durumu gelen maillerden öğrendik. Ben sevkiyatın kaç parça halinde gerçekleştiğini bilmiyorum. 1-2 kere sevkiyat yükleme esnasında bulundum. Bu yüklemeler külçe bakır üzerineydi. Benim ilgili firmaya gönderilen kaldırım taşlarıyla ilgili bilgim yoktur. Mühürlenen konteynırların içinde bakır vardı. Herhangi bir kaldırım taşı görmedim" şeklinde konuştu.

Bir diğer tutuklu sanık Bora İbiş de, gümrük müşavirlik şirketinde çalıştığını, tutuklanmadan bir gün önce işten çıkartıldığını ifade etti. 2020 haziran ayında çalıştığı firmadaki ihracat sorumlusunun kendisini arayarak 2 konteynırın yanlış yüklendiğini ve malzemelerin gümrük sahasından geri çıkartılması gerektiğini söylediğini anlattı. Sanık İbiş, savunmasında "Müdür yardımcısı dilekçeyi okudu, ilgili memurları atadı. Bu dilekçeyi muayene memuruna götürdüm. Konteynırlar indirildi, açıldı. Konteynırlarda gri renkli büyük taşlar vardı. Tutanak sonrası konteynırlar gümrükten geri çıkarıldı. Çıkarılan 2 konteynır gümrük sahasına sonra yeniden getirilmiş. 9 aydır neden cezaevinde yattığımı bilmiyorum. Gümrük mevzuatını ihlal edecek bir şey yapmadım. Herhangi bir suça karışmadım" ifade etti.

4 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bora İbiş, Orhan Mollaoğlu, Çağrı Koçoğlu ve Tayfur Gıcır'ın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verirken, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" 11'er yıl 3'er aydan 33'er yıl 3'er aya kadar, hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsi talep edildi.

Çin'e 36 milyon dolarlık bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen şebekeden 4 kişi serbest bırakıldı

Dolandırıcılık, Bora Füzesi, Karaman, ulusoy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çin'e 36 milyon dolarlık bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen şebekeden 4 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü 22:16 Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız 19:57 Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları 15:39 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba 11:48 Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından 11:07 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından

Son Dakika Haberleri
22:17 İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Erdoğan'a cevap gecikmedi: Türkiye'nin lideri konumunda
22:16 Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü
22:15 Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
21:39 Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi
21:29 Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu
21:05 Süper Lig'i beğenmeyen Ozan Tufan, İngiltere'ye hemen uyum sağladı: Top taca çıksın diye dua ediyorum
21:03 Gribi çok ağır geçiriyor! Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı
20:30 Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanlığı" mesajı! Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakarak söyledi
20:29 Millilerin çektiği zorlu kura sonrası sosyal medya sallandı: Direkt kupayı verin
20:15 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 26 Kasım Cuma günü vaka sayıları
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Erdoğan'a cevap gecikmedi: Türkiye'nin lideri konumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Erdoğan'a cevap gecikmedi: Türkiye'nin lideri konumunda         
22:17
Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı         
22:15
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı         
10:48
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı         
07:59
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 22:24:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'e 36 milyon dolarlık bakır külçe yerine kaldırım taşı gönderen şebekeden 4 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement