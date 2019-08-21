Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi
1 saat önce
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Li, Türkiye ile Çin arasındaki mermer ticaretinin önemine değinerek, Türkiye'den ülkesine geçen yıl 5 milyon ton blok mermerin gönderildiğini açıkladı.
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Li, Türkiye
ile Çin arasındaki mermer ticaretinin önemine değinerek, Türkiye'den ülkesine geçen yıl 5 milyon ton blok mermerin gönderildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:20
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