Son Dakika Haberleri: Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi
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Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi

1 saat önce

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Li, Türkiye ile Çin arasındaki mermer ticaretinin önemine değinerek, Türkiye'den ülkesine geçen yıl 5 milyon ton blok mermerin gönderildiğini açıkladı.

Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi, System.String[]
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Li, Türkiye ile Çin arasındaki mermer ticaretinin önemine değinerek, Türkiye'den ülkesine geçen yıl 5 milyon ton blok mermerin gönderildiğini açıkladı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:20 
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