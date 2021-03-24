Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi Japonya kara sularına girdi - Son Dakika

Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin Senkaku Adaları açıklarında Japonya kara sularını ihlal ettiği açıklandı. Olay, bu yıl yaşanan 10. sınır ihlali olarak kayıtlara geçti.

Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları açıklarında Japonya kara sularını ihlal ettiği açıklandı. Senkaku Adaları açıklarındaki sulara dün 16.20 sıralarında girdiği belirtilen gemilerin yaklaşık 90 dakika bölgede kaldığı kaydedilirken, eylem bu yıl Çin gemileri tarafından yapılan 10. sınır ihlali olarak kayıtlara geçti. Pekin'e ait gemiler son olarak 21 Şubat'ta Japonya kara sularını ihlal etmişti.

Bitmeyen anlaşmazlık

Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları Japonya kontrolünde olsa da Çin ve Tayvan adalar üzerinde hak iddia ediyor. Japonya, adaların tarih ve uluslararası hukuk açısından kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunurken, Senkaku Adaları üç ülke arasında sınır ihlali iddiaları ile sık sık gündeme geliyor.

Japonya tepki göstermişti

Çin'de sahil güvenlik kuvvetlerine yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veren ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yasanın ardından yaşanan ihlaller bölgede gerilimi arttırmış, Çin'in bu yıl 9 kez Japonya kara sularına girdiği açıklanmıştı. Tokyo, yılın başından bu yana yaşanan benzer ihlaller nedeniyle Çin'i diplomatik yollardan protesto etmişti. - TOKYO