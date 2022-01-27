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Çin'e ait 9 savaş uçağı, Tayvan'ın "hava savunma sahasına" girdi - Son Dakika

Çin'e ait 9 savaş uçağı, Tayvan'ın "hava savunma sahasına" girdi

27.01.2022 16:59
Çin'e ait 9 savaş uçağı, Tayvan'ın "hava savunma sahasına" girdi

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 9 savaş uçağının Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 9 savaş uçağının Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 6 J-16 savaş uçağı, 2 Y-8 ASW deniz devriye uçağı ve 1 Y-8 EW nakliye uçağının akşam saatlerinde hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı ifade edildi.

22 Ocak'ta de 39, 23 Ocak'ta ise 13 PLA uçağı, ADIZ'a girmişti. 22 Ocak'taki uçuşlar, bu yıl Tayvan'ın bildirdiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

Geçen yıl uçuşlar nedeniyle bölgede gerilim yükselmişti

Pekin'in 2021'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünün kutlandığı 1 Ekim ve izleyen günlerde, Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesi, bölgede gerilimi yükseltmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

4 Ekim'deki uçuşlar, Tayvan'ın kayıtlarını tutmaya başladığı Eylül 2020'den bu yana bir günde tespit ettiği en çok sayıda uçağın katıldığı "ihlal" olmuştu.

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit değerlendirilerek uyarılıyor.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, Boğazı ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Pekin, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'e ait 9 savaş uçağı, Tayvan'ın 'hava savunma sahasına' girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'e ait 9 savaş uçağı, Tayvan'ın "hava savunma sahasına" girdi - Son Dakika
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