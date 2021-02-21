Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika

Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

21.02.2021 06:21
Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi, System.String[]

Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya karasularına girdiği bildirildi.

Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Japonya karasularına girdiği bildirildi.

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa eyaletinin Naha ilçesinde bulunan 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait gemiler ulusal karasuları ihlal etti.

Tartışmalı Senkaku adaları etrafında yerel saatle sabah 04.50 civarındaki ihlal sonrası gemiler, Kuba-jima adası etrafında avlanan Japon balıkçı teknelerine yaklaştı.

Balıkçı tekneleri, bölgeye sevk edilen Japonya Sahil Güvenlik gemilerince himaye edildi.

Çin'e ait gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Karargaha göre, Çin gemileri Senkaku etrafında bu yıl şimdiye kadar 9 kez Japonya kara sularına girdi.

Silah kullanma yetkisi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinde 22 Ocak'ta onaylanan ve 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, Çin sahil güvenliğine, Çin'e ait olduğu iddia ettiği sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığı belirtildi.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sahil Güvenlik, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'e ait gemiler Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi - Son Dakika


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