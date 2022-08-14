Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi - Son Dakika
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Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

14.08.2022 11:53
Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi, Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Bölgedeki Uotsuri Adası yakınlarında seyreden Çin gemileri, Japonya kara sularının kapsadığı tartışmalı bölgede Japon balıkçı gemilerine yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliği gemilerinin, bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu Çin'e ait gemilerin bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Kamu yayıncısı NHK, Çin'e ait gemilerin bu yıl 17. kez Japon kara sularını ihlal ettiğini duyurdu.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi - Son Dakika
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