Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi - Son Dakika
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Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

28.09.2022 06:52
Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın etrafında Japonya kara sularına girdiği bildirildi.

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 3 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Ulusal kara sularının kapsadığı bölgede seyreden ve Japon balıkçı gemilerine yaklaşan Çin gemilerine bölgeden ayrılma uyarısında bulunuldu.

Sahil Güvenlik Karargahı, Çin bandıralı gemilerin 8 Eylül'den beri ilk, bu yıl ise 27. kez Japon kara sularını ihlal ettiğini duyurdu.

Izu Adaları bölgesinden geçiş

Japonya Savunma Bakanlığına göre, Çin ve Rusya'ya ait toplamda 7 gemi, başkent Tokyo'nun güneyinde, Pasifik Okyanusu'ndaki Izu Adaları bölgesinden geçmişti.

Çin'e ait biri güdümlü füze destroyeri 3 gemi Sumisu ve Tori Adaları yakınlarından, biri fırkateyn 4 Rus gemisi ise Hachijo ve Mikura Adaları yakınlarından geçiş yaptı.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'e ait gemiler, Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularına girdi - Son Dakika
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