Çin'e alternatif arayan hazır giyim ithalatçıları rotayı Türkiye'ye kırdı - Son Dakika

Mamas Lina Kurucusu Pınar Yılmaz Barman, koronavirüs nedeniyle alternatif arayan hazır giyim ithalatçılarının en önemli adresinin Türkiye olacağını belirterek, "Öyle ki şu anda başta Avrupa olmak üzere hemen hemen tüm Körfez ve Orta Doğu ülkeleri Türkiye'den tekstil ürünü alma yarışında." ifadelerini kullandı.

Online bebek ve çocuk kıyafet mağazası mamaslina.com'un kurucusu Barman yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tekstil ve hazır giyimde küresel anlamda dünyanın parlayan yıldızı olduğunu ve bu alanlardaki etkinliğini her geçen gün artırdığını bildirdi.

Türkiye'nin geçen yıl 17 milyar 700 milyon 869 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiği bilgisini veren Barman, Türk tekstil ürünlerinin dünyanın hemen hemen her noktasına ulaştığını kaydetti.

Barman, Türkiye'nin, istihdamı 1,1 milyona yaklaşan hazır giyim ve tekstil sektöründe son yıllarda çok hızlı aşama kaydettiğini belirterek, Türk tekstil ürünlerinin kaliteli ve uygun maliyetli olduğunu aktardı.

Son yıllarda teknolojik ve lojistik imkanların yaygınlaşmasıyla e-ihracatta artış görüldüğünü dile getiren Barman, bu kapsamda hazır giyimde de ciddi anlamda internet satışı gerçekleştiğini vurguladı.



"Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmeli"



Barman, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ithalatçı ülkelerin alternatif tedarik merkezi arayışında olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"Koronavirüs nedeniyle Çin'e gidemeyen ithalatçı firmalar başka ülkelere yöneliyor. Burada alıcıların ilk aklına gelen ülkelerden birisi Türkiye. Hem sektörde yıllar önce ismini duyurmuş olması hem de kaliteli, hızlı ve uygun maliyetli üretim yapabilmesi ülkemizi cazip kılıyor. Ayrıca coğrafi konum ve lojistik açıdan da ülkemiz öne çıkıyor."



Mamaslina.com'a yoğun ilgi



Pınar Yılmaz Barman, koronavirüs nedeniyle seyahatten uzak duran alıcıların internetten sipariş vermeye yöneldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Türkiye'nin öncü bebek giyim alışveriş sitesi mamaslina.com'a da yurt dışından yoğun talep geliyor. Bize ve sektörde faaliyet gösteren diğer online sitelere gelen bu talep sayesinde iç piyasada büyük hareketlilik bekliyoruz. Çünkü Çin'e alternatif en önemli pazar Türkiye. Öyle ki şu anda başta Avrupa olmak üzere hemen hemen tüm Körfez ve Orta Doğu ülkeleri Türkiye'den tekstil ürünü alma yarışında."



Barman, bu süreçte Türkiye'nin kalite ve uygun fiyat gibi öne çıkan yönlerini iyi kullanması halinde ilk kez gelen müşterilerin de kalıcı olacağını, bu sayede ihracatın ve online satışların artacağını da sözlerine ekledi.