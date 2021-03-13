ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDERMİŞLERDİ; 11 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE YENİDEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDERMİŞLERDİ; 11 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE YENİDEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

13.03.2021 09:05

İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren dolandırıcılık şebekesi çökertilmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

İsviçre merkezli bir firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşıyla değiştiren dolandırıcılık şebekesi çökertilmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'ine ev hapsi verilmiş, 2 kişiye de adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı sonucu 11 kişi hakkında tutuklama talebiyle yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Dün bulundukları adreslerde gözaltına alınan 11 kişi, adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket 20.06.2020 tarihinde Çin'de fabrikası olan İsviçre'deki bir şirket ile külçe halinde 10 bin ton saf bakır ihracatı konusunda 36 milyon dolar karşılığında anlaştı. İki firma, bahse konu malzemenin Ambarlı Limanından Çin'in Lianyungang kentindeki limana gönderilmesi yönünde mutabık kaldı. Bu esnada anlaşma bedeli olan 36 milyon doların banka yoluyla Türkiye'deki şirkete yapılması istendi. Çin'deki limana malzemelerin sevkiyatı yapıldı ancak gemilerden bakır yerine, hiçbir maddi değeri bulunmayan bakıra boyanmış kaldırım taşı gönderildiği ortaya çıktı. Satışı yapan ve malzeme transferine aracılık eden iki şirket hakkında şikayette bulunulması üzerine harekete geçen İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, bunun örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı. Çalışmalar kapsamında, 13 kişinin kimliği tespit edilerek haklarında yetkili mahkemeden "Yurt Dışına Çıkış Yasağı" yasağı konuldu. Mali Şube ekipleri, çalışmalarının devamında, dün saat 06.30 sıralarında İstanbul ve Tekirdağ illerinde bulunan 4 şirket ve 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda da S.Ç. (36),H.K. (38),D.Ç. (37),S.Ç. (41),F.U. (43),T.G. (53),U.Ç. (36),M.K. (35),R.Ö. (52),O.M. (27) ve S.U. (38) ile S.Ç. (38) ve B.Y. (31) isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli kişilerden 11'i ev hapsi şartıyla olmak üzere 13'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Yine dolandırıcılık konusuyla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli 11.03.2021 tarihinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı sonucu haklarında tutuklama talebiyle yeniden yakalama kararı çıkartılan 11 kişi dün bulundukları adreste yakalanarak yeniden adli makamlara sevk edildi.

ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDERMİŞLERDİ; 11 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE YENİDEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDERMİŞLERDİ; 11 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE YENİDEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDERMİŞLERDİ; 11 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE YENİDEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDERMİŞLERDİ; 11 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE YENİDEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDERMİŞLERDİ; 11 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE YENİDEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Dolandırıcılık, İstanbul, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDERMİŞLERDİ; 11 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE YENİDEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Meteoroloji tarih verdi: Hafta başından itibaren kar geri geliyor Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı
Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı Kendisi için devreye giren Türkiye'yi unutmayan Sultan Abdülhamid'in torunu, Cumhurbaşkanı'na teşekkür mektubu yazdı         
10:11
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti Sevgililerin tartışması kanlı bitti! 23 yaşındaki Bensu, tek kurşunla hayatını kaybetti         
09:36
Selçuk Bayraktar, Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı" iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek         
08:46
Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi Kayalıklara çarpıp takla atan araçtan fırlayan 22 yaşındaki Burcu yaşamını yitirdi         
07:53
Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin radarına girdi         
00:38
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz         
23:49
Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı         
23:16
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 10:24:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDERMİŞLERDİ; 11 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE YENİDEN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei