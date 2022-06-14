Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Akışı İlk Beş Ayda Yüzde 17,3 Arttı - Son Dakika
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Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Akışı İlk Beş Ayda Yüzde 17,3 Arttı

14.06.2022 11:45
Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Akışı İlk Beş Ayda Yüzde 17,3 Arttı

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Salı günü, yılın ilk beş ayında Çin ana karasına yapılan doğrudan yabancı yatırımın (FDI) fiili kullanımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 564,2 milyar yuana çıktığını açıkladı.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Salı günü, yılın ilk beş ayında Çin ana karasına yapılan doğrudan yabancı yatırımın (FDI) fiili kullanımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 564,2 milyar yuana çıktığını açıkladı. ABD doları bazında doğrudan yabancı yatırım girişi, bir önceki yıla göre yüzde 22,6 artarak 87,77 milyar ABD dolarına ulaştı. Bakanlık verileri, hizmet sektöründe doğrudan yabancı yatırım girişlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artışla 423,3 milyar yuana ulaştığını, yüksek teknoloji sektörlerindeki doğrudan yabancı yatırımın ise bir önceki yıla göre yüzde 42,7 arttığını gösterdi.

Veriler, özellikle yüksek teknolojili imalat sektöründeki doğrudan yabancı yatırımın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 artarken, yüksek teknolojili hizmet sektöründeki doğrudan yabancı yatırımın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,4 arttığını gösteriyor. Söz konusu dönemde Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan gelen yatırımlar sırasıyla yüzde 52,8, yüzde 27,1 ve yüzde 21,4 arttı. Ocak-Mayıs döneminde, ülkenin orta bölgesine gelen doğrudan yabancı yatırım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 oranında hızlı bir artış kaydetti. Bunu yüzde 17,9 ile batı bölgesi ve yüzde 16,1 ile doğu bölgesi izledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Akışı İlk Beş Ayda Yüzde 17,3 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Akışı İlk Beş Ayda Yüzde 17,3 Arttı - Son Dakika
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