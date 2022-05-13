Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 20,5 Arttı - Son Dakika
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Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 20,5 Arttı

13.05.2022 10:00
Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 20,5 Arttı

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ana karasına fiili anlamda yapılan doğrudan yabancı yatırımın, yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 478,61 milyar yuana ulaştığı bildirildi.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ana karasına fiili anlamda yapılan doğrudan yabancı yatırımın, yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 478,61 milyar yuana ulaştığı bildirildi. Bakanlığa göre, doğrudan yabancı yatırım ABD doları cinsinden önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artarak 74,47 milyar dolara ulaştı. Bakanlık Sözcüsü Shu Jueting, Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımın, Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 38,6'lık yüksek büyüme çerçevesinde çift haneli büyüme kaydettiğini bildirdi.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ana karasına fiili anlamda yapılan doğrudan yabancı yatırımın, yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 478,61 milyar yuana ulaştığı bildirildi. Bakanlığa göre, doğrudan yabancı yatırım ABD doları cinsinden önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,1 artarak 74,47 milyar dolara ulaştı. Bakanlık Sözcüsü Shu Jueting, Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımın, Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 38,6'lık yüksek büyüme çerçevesinde çift haneli büyüme kaydettiğini bildirdi.

Shu, yerelde pandeminin etkisini aşmak ve yatırımları aktif olarak çekmek için çaba harcandıkça, yabancı sermayeli büyük projelerin yılın ilk dört ayında istikrarlı büyüme kaydettiğini belirtti. Çin'de Ocak-Nisan döneminde, her biri 100 milyon doları aşan yabancı sermayeli 185 yeni büyük proje yapıldı. Bu da ülkede her gün ortalama 1,5 büyük yabancı kaynaklı proje başlatıldığına işaret ediyor. Shu, "Çok uluslu şirketler, Çin ekonomisinin başarısına yönelik yabancı yatırımcıların güvenini gösteren ve Çin'in devasa pazarı, eksiksiz sanayi sistemi ve altyapısının yanı sıra bol insan kaynağının çekiciliğini yansıtan Çin'e, yatırımlarını aktif şekilde artırdı" dedi.

Çin'in orta kesimlerine yapılan doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre hızlı şekilde yükselerek yüzde 43,7, batı bölgesinde yüzde 26,9, doğu bölgesinde ise yüzde 18,7 artış gösterdi. Shu, Çin'in yabancı sermayeli şirketlere daha fazla fırsat yaratmak için, dışa açılım politikasını derinleştirmeye ve yabancı yatırımcılara yönelik hizmetleri optimize etmeye devam edeceğini belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Yatırım, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi Yılın İlk Dört Ayında Yüzde 20,5 Arttı - Son Dakika


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