Çin'e Doğrudan Yabancı Yatırımları Yüzde 0.9 Arttı

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Çin'e doğrudan yabancı yatırımları 2018 yılında yüzde 0.9 artışla 885.61 milyar yuana yükselirken, aynı dönemde ABD kökenli yatırımlardaki artış yüzde 7.7'yi buldu.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre Çin'e doğrudan yabancı yatırımları 2018 yılında yüzde 0.9 artışla 885.61 milyar yuana yükselirken, aynı dönemde ABD kökenli yatırımlardaki artış yüzde 7.7'yi buldu.



Devlet medyasında hafta sonu yayımlanan verilere göre, Çin'e yönelik doğrudan yabancı yatırımlardaki 2018 artışı dolar bazında ise yüzde 3.0 artarak 134.97 milyar dolara çıktı.



Yalnızca Aralık ayında doğrudan yabancı yatırımlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.9 artışla 92.34 milyar yuana, aynı dönemin dolar bazındaki verilerine göre de, yatırımlar yüzde 23.2 arttı. - İstanbul

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