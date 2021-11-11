Çin'e gıda ihracatında yüzde 86'lık artış - Son Dakika

Türkiye'den Çin'e yapılan ihracat 2021 yılının Ocak – Ekim döneminde yüzde 29'luk artışla 2 milyar 115 milyon dolardan, 2 milyar 727 milyon dolara çıkarken, Türk gıda sektörünün Çin'e yaptığı gıda ihracatı yüzde 86'lık artışla 162 milyon dolardan 302 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın, Çin'in ihracatçı kimliği yanında, ithalatçı kimliği olduğunu dünyaya duyurmayı amaçladığı bir fuar olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2,4 trilyon dolar ihracat, 2,1 trilyon dolar ithalat yapan Çin'e Türk ihraç ürünlerinin daha fazla ihraç edilmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Çin'in başını çektiği Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Malezya gibi dünya devlerinin aralarında yer aldığı 15 Asya Pasifik ülkesinin bir araya gelerek Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına imza attığını hatırlanan Eskinazi, "15 ülkenin bir araya gelmesiyle 2,2 milyar insanın yaşadığı, dünyanın en büyük serbest ticaret

alanı oluştu. Küresel ticaretten yüzde 30 pay alıyorlar. Türk ihracatçıları olarak bu bölgeyi ihracatta hedef pazar olarak görüyoruz. Malezya, Singapur ve Güney Kore ile olan serbest ticaret anlaşmalarımızın diğer ülkelerle genişletilmesini istiyoruz. Ticaret Bakanlığı'mızın Lojistik Merkezleri desteği Çin'e ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Ege İhracatçı Birlikleri standı yanında 8 firma ile yer aldığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türk gıda sektörü olarak, Çin'i stratejik bir pazar olarak gördüklerinin altını çizdi.

Pandemi nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle fuarda Türkiye'yi Şanghay Ticaret Ateşeliğinin temsil ettiğine işaret eden Celep, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Türk ürünleriyle Çin damak tadına uygun olarak hazırlanan tatlılar, kuru meyveler, zeytinyağları ve zeytin içeren ürünleri ziyaretçilere tattırdık. Sanal ortamda üç boyutlu Türkiye standı oluşturduk" dedi.

Türkiye'den Çin'e yapılan gıda ürünleri ihracatında ilk sırayı 51 milyon dolarlık tutarla süt ürünleri alırken, konserve ihracatı 50 milyon dolar oldu. Çin'e, kanatlı eti sektörü 32 milyon dolarlık, bitkisel yağ sektörü 31 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye Milli Katılım alanı gıda ürünleri için 1. Holde, tüketici ürünleri için 5.1 Holde kuruldu. Ege İhracatçı Birlikleri'nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'yla; Aydın Kuruyemiş San. Tic. A.Ş., CLK İpekyolu Lojistik A.Ş., K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım A.Ş., Kırlıoğlu Tarımsal Ürünler Gıda İnş. San. Tic. A.Ş., Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş. ve Trade Türk Gıda Yatırım A.Ş., Ünal İthalat İhracat İnş.Paz.San ve Tic.Ltd.Şti., Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. firmaları katıldı.