Çin'e gidecek 2 ihracat treni Kars'a ulaştı - Son Dakika

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan 2 tren, Kars Garı'na geldi.

Kocaeli'den pazartesi günü törenle uğurlanan 2 ihracat treni Kars'a ulaştı.

Trenler, gümrükleme işleminin ardından yarın sabah saatlerinde Gürcistan'ın Ahılkelek şehrine uğurlanacak.

TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan 2 ihracat treni, pazartesi günü Kocaeli'den yola çıkmıştı.

Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre kat ederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.