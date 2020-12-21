Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi - Son Dakika

Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi

21.12.2020 18:34

Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi Çin'e gidecek ihracat treni Bilecik'e uğradı Tren ile ilgili bilgi veren makinist Yakup Karakaya;

Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi

Çin'e gidecek ihracat treni Bilecik'e uğradı

Tren ile ilgili bilgi veren makinist Yakup Karakaya;"Şuan vagonların teknik muayenesi yapılıyor"

BİLECİK - Çin'e ulaşmak için 12 günlük yolculuğuna İstanbul'dan başlayan ihracat treni Bilecik'e ulaştı. 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni Bilecik'te havadan böyle görüntülendi.

İstanbul'dan yola çıkan, Marmaray'ı geçerek Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak ihracat treni, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 sonra ulaştıracak. Bu tren bugün Türkiye'de sayılı demiryolu rampalarının bulunduğu iller arasında olan Bilecik'e ulaştı. Trenin tonajı fazla olunca Bilecik- Karaköy arasındaki 12 kilometrelik demiryolu hattında bulunan rampaları çıkabilmesi için arkasına destek makinesi bağlandı. Tren bu makine ile 12 kilometre ilerledikten sonra Karaköy'e ulaşacak. Buradan destek makinesi geri döneceği öğrenilirken, trenin bir sonraki istasyonu Eskişehir olacak.

" Şuan vagonların teknik muayenesi yapılıyor"

Tren ile ilgili bilgi veren makinist Yakup Karakaya, " Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi'nde mola verdikten sonra hareket ettik. Halkalıdan yola çıkan makinist arkadaşlar Köseköy'de bize devretti. Şuan vagonların teknik muayenesi yapılıyor. Muayene bittikten sonra Eskişehir'e devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri Bilecik İstasyon Tren Garı'na gelerek, yetkilerden bilgi aldılar.

Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi
Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Bilecik, İhracat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'e gidecek 42 vagon ve 42 konteynerlik ihracat treni böyle görüntülendi - Son Dakika


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