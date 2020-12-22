TÜRKİYE'den Çin'e gidecek ikinci ihracat yük treni, içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüklü 42 vagon/konteyner ile gece Ankara'ya geldi. Tren, burada yapılan işlemlerinin ardından saat 02.20'de Çin'e gitmek üzere hareket etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 Aralık'ta İstanbul'dan Çin'e uğurlanan ilk ihracat treninin, toplam 8 bin 693 kilometre yol katedip, 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaştığı bildirildi. Türkiye'den Çin'e giden ikinci ihracat yük trenin de akşam saatlerinde Çerkezköy'den yola çıktı. Tren, 42 vagon/konteyner içerisinde bin 400 adet buzdolabı yüküyle gece saat 01.40'ta Ankara Garı'na geldi. İhracat treni yaklaşık 40 dakika süren işlemlerin ardından saat 02.20'da Ankara'dan Çin'e hareket etti.8 BİN 693 KİLOMETRE YOL KATEDECEK
Türkiye ile Çin arasında transit taşımacılık yapacak olan ihracat treninin takip edeceği güzergah bilgileri de paylaşıldı. Ankara'dan hareket ettikten sonra Kırıkkale-Sivas-Erzincan-Erzurum- Kars güzergahını izleyecek tren, Ahılkelek İstasyonu'ndan yurt dışına çıkış yapacak. Trenin yurt dışı parkuru ise, sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan- Hazar Denizi Geçişi Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak. Tren, toplam 42 konteyner içinde beyaz eşya (soğutucu) taşıyacak ve toplam 8 bin 693 kilometre yol katederek; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Çin'e gidecek ikinci ihracat treni Ankara'da geçişini tamamladı - Son Dakika