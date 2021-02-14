Çin'e giden DSÖ uzmanı: "Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük" - Son Dakika

Çin'e giden DSÖ uzmanı: "Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük"

14.02.2021 22:45
Çin'e giden DSÖ uzmanı:

NEW Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.

NEW Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.

Salgının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentini ziyaret eden DSÖ uzmanlarından Embarek, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu." dedi.

Embarek, Aralık 2019'da virüsün Vuhan'da tespit edilenlerin dışında en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Embarek, bölgedeki salgının düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını söyledi.

Heyetin, 8 Aralık 2019'da Vuhan'da Kovid-19'a yakalanan ilk kişiyle görüştüğünü söyleyen Embarek, Çinli bilim insanlarının DSÖ heyetine 174 vaka örneği sunduğunu ifade etti.

DSÖ heyeti Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladı

Vuhan'da Aralık 2019'da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri de incelediklerini belirten Embarek, Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını ifade etti.

Embarek ayrıca, Çin'in şimdiye kadar incelenmesine izin vermediği yüzbinlerce kan örneğine derhal erişim sağlanması çağrısı yaptı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Aralık, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'e giden DSÖ uzmanı: 'Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye sert tepki TSK, Gara'da teröristleri böyle vurdu! İşte sıcak çatışma anından ilk görüntüler Çocuklarıyla evi terk eden eşini Sevgililer Günü'nde de ikna edemeyen koca, 'Elveda' yazıp hayatına son verdi 24 yaşındaki genç, kendisini odasında bulunan boruya iple asarak yaşamına son verdi Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak iddia: Şampiyonu hakemler belirleyecek Son Dakika: İstanbul dahil 16 ilde yüz yüze eğitime kar engeli Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu
Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu değerlendirdi: Bence değil Erman Toroğlu, Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu değerlendirdi: Bence değil         
22:26
Dr. Fauci: Koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu diğerlerinden daha tehlikeli Dr. Fauci: Koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu diğerlerinden daha tehlikeli         
21:13
G.Saray-Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına F.Bahçe de isyan etti: Adalet yok G.Saray-Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarına F.Bahçe de isyan etti: Adalet yok         
20:41
G.Saray maçı sonrası Kasımpaşa'dan hakeme sert tepki: VAR kayıtları açıklansın G.Saray maçı sonrası Kasımpaşa'dan hakeme sert tepki: VAR kayıtları açıklansın         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi         
19:44
'Türk' lakabıyla bilinen eski Arjantin Devlet Başkanı Manem hayatını kaybetti 'Türk' lakabıyla bilinen eski Arjantin Devlet Başkanı Manem hayatını kaybetti         
19:15
Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı Son Dakika: İki HDP'li vekil hakkında provokatif Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı         
17:49
Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı Tartıştığı komşuları kapısına dayandı, kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yanıtsız kalmadı         
14:58
8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu 8 yıl önce ağabeyini öldüren amcasını tüfekle vurdu         
12:50
Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı Avrasya Araştırma'nın seçim anketinde dikkat çeken sonuç: İYİ Parti'nin oyu MHP'nin neredeyse iki katı         
11:19
Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti Yüreğimiz kan ağlıyor! Terör örgütü PKK 13 vatandaşımızı şehit etti         
03:00
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 22:54:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'e giden DSÖ uzmanı: "Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei