Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı - Son Dakika

Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı

21.12.2020 18:42
Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı, System.String[]

ÇİN'e gidecek olan ikinci ihracat treni, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yola çıktıktan sonra Bilecik'e geldi.

ÇİN'e gidecek olan ikinci ihracat treni, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yola çıktıktan sonra Bilecik'e geldi.

İlk ihracat treninin Çin'e ulaşmasının ardından ikinci ihracat treni de Tekirdağ Çerkezköy'den hareket ederken, yaklaşık 400 kilometre yol katettikten sonra Bilecik'e ulaştı. Bilecik Tren İstasyonu'nda teknik muayene yapılırken, makinist Yakup Karakaya, "Yolculuğumuz devam ediyor. Köseköy'den hareket ettik. Halkalı'dan makinist arkadaşlar Köseyeköy'e kadar iletti. Şu an vagonların teknik muayenesi yapılıyor. Muayenemiz bittikten sonra Eskişehir'e doğru devam ediyoruz. Eskişehir'de oradaki makinist arkadaşlar teslim alıp, devam edecekler" dedi. Mola ve muayenenin ardından ihracat treni Bilecik'ten hareket ederek yolculuğuna devam etti.


Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı
Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı
Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı
Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı
Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti, Tekirdağ, İhracat, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çin'e giden ikinci ihracat treni Bilecik'e ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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