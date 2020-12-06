Çin'e giden ilk ihracat treni Bilecik'te durdu - Son Dakika

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Bilecik'te durarak destek makine bağlandı. Yaklaşık 12 kilometre bu makineyle devam edecek trenin bir sonraki istasyonu Eskişehir olacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin bugün İstanbul'dan 2 gün önce yola çıktığını duyurdu. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak ihracat treni, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracak. Bu tren bugün Türkiye'de sayılı demiryolu rampalarının bulunduğu iller arasında olan Bilecik'e ulaştı. Trenin tonajı fazla olunca Bilecik- Karaköy arasındaki 12 kilometrelik hatta bulunan rampaları çıkabilmesi için arkasına destek makinesi bağlandı. Tren bu makine ile 12 kilometre ilerledikten sonra Karaköy'e ulaşacak. Buradan destek makinesi geri döneceği öğrenilirken, trenin bir sonrası istasyonu Eskişehir olacak. - BİLECİK