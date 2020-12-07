Çin'e giden tren Sivas'a doğru hareket etti - Son Dakika

Çin'e giden tren Sivas'a doğru hareket etti

07.12.2020 16:41
Çin'e giden tren Sivas'a doğru hareket etti, System.String[]

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treninin 7 Aralık saat 12.50'de Sivas'a doğru hareket ettiğini bildirdi.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treninin 7 Aralık saat 12.50'de Sivas'a doğru hareket ettiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çin-Avrupa arasında Türkiye üzerinden gerçekleştirilen transit taşımacılığından sonra 4 Aralık tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan (Kazlıçeşme) uğurlanan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treninin konumu ve ilerleyişi hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Konuya ilişkin TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından yapılan açıklamada, trenin 7 Aralık saat 12.10'da Kayseri'ye ulaştığı belirtilerek, "TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından Çin'in Xİ'an şehrine ulaşmak üzere yola çıkarılan ihracat treni başlangıç durağı olan Çerkezköy'den itibaren hiçbir sorun yaşamadan sırasıyla İzmit (Köseköy), Bilecik, Eskişehir, Ankara ve son olarak bugün saat 12.10'da Kayseri'ye ulaşmıştır. Türkiye'den Çin'e ihraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan ilk ihracat trenimiz, Kayseri'de yapılan kontrollerinin ardından 12.50 de Sivas'a doğru hareket etmiştir.

Türkiye sınırlarındaki 2 bin 323 kilometrelik yolunu 8 Aralık 2020 Salı günü akşam saatlerinde tamamlayacak trenimiz, planlandığı gibi Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yolculuğuna devam edecektir" denildi.

Treninin yurt dışı parkurunun ise sırasıyla; Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi Geçişi, Kazakistan ve son olarak Çin'in Xi'an şehri olacağı belirtilen açıklamada, yolculuk süresinin başlangıç noktasından itibaren 12 gün olmasının hedeflendiği kaydedildi.

"Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da işler rayında"

Ayrıca açıklamada, Çin'e giden ilk ihracat blok treniyle ilgili medyada yer alan haberle ilgili olarak ise şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası ticaret ve rutin gümrükleme çalışmalarından sonra trenin seferine devam etmediği şeklindeki yalan haberler, ancak farklı gündemleri bulunanların eseri olabilir. Medya mensuplarının haberlerini farklı kanallardan doğrulatması genel ilkesinin çiğnenmiş olması bir yana, demiryolu taşımacılığı sektöründe yer alan kimi art niyetli çevrelerin, basın mensuplarına yanlış ve yanıltıcı bilgi servis etmesi, ancak kötü niyet ile izah edilebilir. Yük ve yolcu taşımacılığında demiryollarımızı en verimli şekilde kullanmak ve lojistik alanında bir rekabet avantajına çevirmek için bugüne dek çok büyük bir çaba gösterdik. Hem altyapısal hem de donanımsal olarak inovatif ve cesur adımlar attık. Mevcut hatları rehabilite ettik. Yeni hatları halkımızın kullanımına sunduk. YHT projesi ile halkımızın ekonomik ve hızlı ulaşım ihtiyacını giderdik. Türkiye'den hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığının demiryolu aracılığı ile yapılabilmesi, hayata geçirdiğimiz Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirdiğimiz demiryollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Deyim yerindeyse 'demiryolunda yeni bir çağ başlattık' Bütün bunları büyük bir ülke olduğumuza inanarak, kendimize güvenerek ve vatandaşlarımıza en iyisini sağlamak azmiyle yaptık. Gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiyemizi çekemeyen bazı çevreler iftiralarını her zaman atacaklardır. Yapılan büyük işleri karalayarak mesaisini dolduranlar her dönemde var olacaktır. Bizler, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da işler rayında." - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'e giden tren Sivas'a doğru hareket etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi
Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı         
16:05
Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor         
15:43
Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi Son Dakika! Askerlik görevi için 22-24 Aralık'taki sevk işlemleri 26-28 Ocak'a ertelendi         
15:39
Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu         
14:40
Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı         
14:31
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen         
14:06
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı 40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı         
13:36
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi         
13:28
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor         
11:40
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 16:46:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'e giden tren Sivas'a doğru hareket etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei