Çin'e giden TSK uçağı yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'e giden TSK uçağı yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı - Son Dakika

Çin'e giden TSK uçağı yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı

6 saat önce

Yeni Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı.

Çin'e giden TSK uçağı yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı, System.String[]

Yeni Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı.


Yeni tip korona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a iniş yaptı. Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını getirecek olan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, burada yakıt ikmalini yaptıktan sonra Çin'in Vuhan kentine inecek. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:13 Kaynak: İHA
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