Çin'e giden TSK uçağı yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı - Son Dakika

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Çin'e giden TSK uçağı yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı
6 saat önce
Yeni Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
Yeni Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yakıt ikmali için Moğolistan'a iniş yaptı.
Yeni tip korona virüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirmek üzere, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yakıt ikmali için Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a iniş yaptı. Çin'den Türk ve dost ülke vatandaşlarını getirecek olan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, burada yakıt ikmalini yaptıktan sonra Çin'in Vuhan kentine inecek.
(Musa Erdoğan/İHA)
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