Son Dakika Haberleri: Çin'e kiraz ihracatında bekleme şartı kaldırıldı
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Çin'e kiraz ihracatında bekleme şartı kaldırıldı

29 dakika önce

Çin'e kiraz ihracatında "16 gün soğuk havada bekleme" şartı imzalanan protokolle kaldırıldı.

Çin'e kiraz ihracatında bekleme şartı kaldırıldı , System.String[]
Çin'e kiraz ihracatında "16 gün soğuk havada bekleme" şartı imzalanan protokolle kaldırıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:53 
Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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