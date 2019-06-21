Çin'e kiraz ihracatında bekleme şartı kaldırıldı
29 dakika önce
Çin'e kiraz ihracatında "16 gün soğuk havada bekleme" şartı imzalanan protokolle kaldırıldı.
Çin'e kiraz ihracatında "16 gün soğuk havada bekleme" şartı imzalanan protokolle kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:53
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