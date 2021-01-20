Çin'e kuru meyve ihracatı yüzde 21 arttı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Çin'e yapılan kuru meyve ihracatının yüzde 21 artarak 28 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Celep, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'da kuru meyve sektörünün 1,4 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaştığını aktardı.

Geçen yılı da yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını belirten Celep, gıda talebinin giderek arttığı Uzak Doğu'ya yönelik tanıtım çalışmalarına özel önem verdiklerini ifade etti.

Celep, şunları kaydetti:

"Çin'e Türkiye geneli kuru meyve ve mamulleri ihracatımız 2020 yılında yüzde 21 artarak 28 milyon dolara ulaştı. Bölgemiz organik ürünler yönüyle oldukça zengin olup bu ürünlerde kuru meyvelerimiz lokomotif özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Ayrıca son yıllarda önem kazanan vegan tüketim alışkanlığına uygunluğu ve sağlıklı gıda olması yönünden de kuru meyvelere ilgi ve talep her geçen gün artmaktadır.

Sektörümüze ait ürünlerin sağlıklı olması nedeniyle salgın sürecinde kuru meyve tüketiminin azalmadığı görülmüştür. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekse Ticaret Bakanlığımızın aldığı önlemler ve verdiği desteklerle üretime ara verilmemiş koşullara hızla adapte olarak ihracat, kesintisiz sürdürülmüştür."