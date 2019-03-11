Çin'e Mermer İhracatıyla İlgili Hiçbir Problem Yok"

Türkiye Çin İş Geliştirme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Türkiye ile Çin arasındaki mermer ticaretinde sıkıntı yaşanmayacağını, mermer üreticilerinin endişe etmesine gerek olmadığını bildirdi.

Türkiye Çin İş Geliştirme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Türkiye ile Çin arasındaki mermer ticaretinde sıkıntı yaşanmayacağını, mermer üreticilerinin endişe etmesine gerek olmadığını bildirdi.



Beşer, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'de yaşanan bazı gelişmeler sonrasında Türk işadamlarında endişe oluştuğuna dikkat çekti.



Son yaşanan gelişmelerin ardından Çin'in Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı ile görüştüklerini belirten Beşer, "Sayın Büyükelçi'nin selamlarını ilettiler. Son operasyonlarla ilgili olarak Çin Hükümeti ve Türk Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yazışmalarının sürdüğünü bildirdiler. Türkiye'nin Çin'e mermer ihracatıyla ilgili hiçbir problem yok. İki ülke arasındaki mermer ticareti, yaşananlardan etkilenmeyecek. Çalışmalar devam edecek, iş adamlarımızın endişelenmesine gerek yok." ifadelerini kullandı.

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