Son Dakika Haberleri: Çin'e su ürünleri ihracatı başlıyor
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Çin'e su ürünleri ihracatı başlıyor

18 dakika önce

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye ile Çin arasında imzalanan Çin'e su ürünleri ihracatı protokolüne ilişkin, "Böylece Türk üreticisi için 250 milyon dolarlık potansiyel bir pazarın kapıları açılmış oldu.

Çin'e su ürünleri ihracatı başlıyor, System.String[]

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye ile Çin arasında imzalanan Çin'e su ürünleri ihracatı protokolüne ilişkin, "Böylece Türk üreticisi için 250 milyon dolarlık potansiyel bir pazarın kapıları açılmış oldu." dedi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, 9 Eylül'de Ankara'da, Türkiye'den Çin'e gökkuşağı alabalığı, nehir alabalığı, orkinos ve mavi yüzgeçli orkinos gibi su ürünlerinin ihracatını hedefleyen protokol imzalandı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, protokole ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu protokol, her iki tarafça son imzalandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu protokol ile gökkuşağı alabalığı, nehir alabalığı, orkinos ve mavi yüzgeçli orkinos gibi su ürünlerinin Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatının önünün açıldığını belirtti.

Bu ürünlerde geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatının 80 milyon dolar, Çin'in ithalatının ise 250 milyon dolar olduğunu bildiren Önen, "Böylece Türk üreticisi için 250 milyon dolarlık potansiyel bir pazarın kapıları açılmış oldu." dedi.

Önen, girişimleri sonucu bu yıl içinde Türkiye'den Çin'e kiraz ve Antep fıstığı ihracatının başladığını hatırlatarak, su ürünleri ihracatının ardından kanatlı hayvan ile süt ve narenciye ürünleri ihracatının başlamasına yönelik çabalarının da devam ettiğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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