Çin'e süt ihracatı toplantısı

Kırklareli'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilecek işletmelerle toplantı düzenlendi.

Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilecek Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı 54 işletmeden Kırklareli'de yer alan işletme yetkilileri ile toplantı düzenlendi. Toplantıya işletme yetkililerinin yanı sıra Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Toplantıda Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracat talimatı kapsamında üretim basamakları, analizler, ürünler ve ihracat işlemlerinde izlenecek yol konusunda firma yetkililerine bilgilendirme yapıldı.

Dünyanın pek çok ülkesine süt ve süt ürünleri ihracatı yapan işletme yetkilileri, en kısa sürede prosedürü tamamlayarak Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracat gerçekleştirmek istediklerini ifade ettiler. - KIRKLARELİ