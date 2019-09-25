Çin'e süt ihracatı zor ama imkansız değil
1 saat önce
Dünya nüfusunun 1.4 milyarını barındıran Çin, yılda 15 milyon ton süt ve süt ürünleri ithalatı yapıyor.
Dünya nüfusunun 1.4 milyarını barındıran Çin, yılda 15 milyon ton süt ve süt ürünleri ithalatı yapıyor. Türkiye'nin de bu pastadan pay alması gündemde.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:30
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