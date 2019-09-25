Son Dakika Haberleri: Çin'e süt ihracatı zor ama imkansız değil
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Çin'e süt ihracatı zor ama imkansız değil

1 saat önce

Dünya nüfusunun 1.4 milyarını barındıran Çin, yılda 15 milyon ton süt ve süt ürünleri ithalatı yapıyor.

Çin'e süt ihracatı zor ama imkansız değil, System.String[]

Dünya nüfusunun 1.4 milyarını barındıran Çin, yılda 15 milyon ton süt ve süt ürünleri ithalatı yapıyor. Türkiye'nin de bu pastadan pay alması gündemde.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:30 
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