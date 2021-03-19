Çin, süt ürünleri ihracatında zirvenin yeni sahibi oldu - Son Dakika

Çin, süt ürünleri ihracatında zirvenin yeni sahibi oldu

19.03.2021 11:07
Çin, süt ürünleri ihracatında zirvenin yeni sahibi oldu, System.String[]

Çin'e süt ürünleri ihracatında yükseliş sürüyor.

Çin'e süt ürünleri ihracatında yükseliş sürüyor. Türk süt ürünleri sektörü, 2021 yılının ocak-şubat döneminde gerçekleştirdiği 9,3 milyon dolarlık ihracatla Çin'i en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde zirveye taşıdı. Sektör, Çin'e ihracat vizesini 2020 yılında almıştı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 2021 yılının ilk iki ayında yakaladıkları 9,3 milyon dolarlık ihracat başarısının yıl boyunca devam edeceğini öngördüklerini dile getirdi. Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engelin geçen yıl mayıs ayında kalkmasının ardından Türk süt ürünleri ihracatçıları pazara hızlı giriş yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin, 2020 yılının mayıs-aralık döneminde Çin'e süt ürünleri ve mamulleri ihracatı 14,6 milyon dolara ulaştı. Bu ülkede kalıcı olmak isteyen ihracatçılar tanıtım faaliyetleri ve karşılıklı iş birlikleriyle pazar payını artırdı. 2021 yılının ocak-şubat döneminde Çin'e yapılan ihracat ise 9,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çin'e ihracatta peynir altı suyu 8,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Türk ürünleri raflardaki yerini aldı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, süt ürünleri sektöründe 54 firmamızın Çin'e ihracat izin aldığını ve ihracatın hızlı bir şekilde başladığını söyledi. Çin'in dünyanın en büyük tüketicilerden biri olduğuna dikkati çeken Girit, "İlk başlarda süt tozu ile başlamıştık. Sanayi kısmına gönderiyorduk. Peynir altı suyu da ihracatımızda bu ülkeye ilk sırada. Ancak sevindirici olan Türk firmalarının başarılarıyla artık raflarda da yer alıyoruz. Son tüketiciye kadar ulaştırabiliyoruz" dedi. Egeli firmaların pazarda çok başarılı olduğunu, bölgedeki bir firmanın Çin'e mozarella peyniri ihraç ettiğini dile getiren Girit, firmaların katma değeri yüksek ürünlerle pazardan daha fazla pay almasını istediklerini söyledi. Girit, sözlerini şöyle tamamladı: "Daha önceki beyanatlarımızda Çin pazarında kalıcı olmak istediğimizi söylemiştik. Kalıcı olduğumuz gibi pazardaki payımız da giderek artıyor. Çin'in 6 milyar dolarlık süt ürünleri ithalatına bakıldığında küçük bir miktar olsa da bizim için önemli. Yılın ilk ayında yakaladığımız 9,3 milyon dolarlık ihracat başarısının yıl boyunca devam edeceğini öngörüyoruz. Uzun vadede ise bu rakamları katlamak istiyoruz. Çin pazarı sayesinde süt üreticilerimizin nefes alacağına inanıyoruz."

Süt ürünleri ihracatı 301 milyon dolar olmuştu

Türkiye'nin süt ürünleri ihracatı 2020 yılında 301 milyon dolar olurken, Irak 61 milyon dolarlık tutarla ihracat yapılan ülkeler arasında zirvede yer almıştı. Türkiye, Suudi Arabistan'a 42 milyon dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 22 milyon dolarlık süt ürünleri ihraç etmişti. Çin, 14,5 milyon dolarlık ihracatla listede 7. sırada yer bulmuştu. 2021 yılının ocak-şubat döneminde Türkiye'nin süt ürünleri ihracatı yüzde 26'lık artışla 32,8 milyon dolardan 41,2 milyon dolara çıktı. Çin, 9,3 milyon dolarlık tutarla zirvenin yeni sahibi olurken, Irak 7,1 milyon dolarlık Türk süt ürünleri tercih etti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne süt ürünleri ihracatımız ise 3,4 milyon dolar oldu. - İZMİR

Çin, süt ürünleri ihracatında zirvenin yeni sahibi oldu
Çin, süt ürünleri ihracatında zirvenin yeni sahibi oldu
Çin, süt ürünleri ihracatında zirvenin yeni sahibi oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Türk, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çin, süt ürünleri ihracatında zirvenin yeni sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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