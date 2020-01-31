Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti. - Son Dakika

Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti.

6 saat önce

Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti.

Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti., System.String[]

Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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