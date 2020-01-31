Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti. - Son Dakika

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Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti.
6 saat önce
Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
Çin'e Türk vatandaşlarını almak için gidecek olan Hava Kuvvetlerine ait uçak, Çin'e hareket etti. - ANKARA
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