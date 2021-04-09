Çin'e yapılan bor ihracatında ikinci tren yola çıktı - Son Dakika

Çin'e yapılan bor ihracatında ikinci tren yola çıktı

09.04.2021 09:23
Çin'e yapılan bor ihracatında ikinci tren yola çıktı, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çin'e demir yoluyla ilk bor ihracatının ocakta yapıldığını belirterek "Bugün Eti Maden, TCCD ile birlikte Çin'e demiryoluyla ikinci tren sevkiyatını yapıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çin'e demir yoluyla ilk bor ihracatının ocakta yapıldığını belirterek "Bugün Eti Maden, TCCD ile birlikte Çin'e demiryoluyla ikinci tren sevkiyatını yapıyor. Kırka'daki bor işletmemizde üretilen rafine bor ürünleri, yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarda Çin'in Şiyan istasyonuna doğru yeniden yola çıktı." dedi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada ocakta gerçekleşen ilk seferde 42 konteynerlik boraks pentahidrat sevkiyatının 800 metre uzunluğundaki blok trenle Çin'e gönderildiğini anımsattı.

İlk parti teslimatın şubatta tamamlandığını aktaran Dönmez, "Özellikle Kovid-19 nedeniyle dünya ticaretinde ve deniz taşımacılığında yaşanan yapısal bozulma, lojistik sektöründe yaşanan ekipman sıkıntıları ve buna bağlı olarak deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda geçen yılın sonlarında artan yüksek navlunlar bu yılın başından beri hala sürüyor. Deniz navlunlarının zirve yaptığı bu dönemde ihracatçılarımız da demir yoluyla daha fazla ihracat arayışına girdiler." ifadelerini kullandı.

Dönmez, 23 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kaza ve sonrasında alternatif ticaret yollarının öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Dünya ticareti sadece birkaç günde milyon dolarlık kayba uğradı. Bu durum bizlere tek bir rota ya da tek bir geçiş güzergahı üzerinden yapılabilecek ticaretin ne tür risklere gebe olduğunu da gösterdi. Küresel aşı çalışmalarıyla birlikte bu yılın başından beri imalat sektöründe ham madde talebi de artışa geçti. Bu durumun dünya ticaretine pozitif ivme kazandırdığı bir dönmede başarıyla gerçekleşen bu stratejik demir yolu deneme operasyonumuz meyvelerini de vermeye başladı. Bugün Eti Maden, TCCD ile birlikte Çin'e demiryoluyla ikinci tren sevkiyatını yapıyor. Kırka'daki bor işletmemizde üretilen rafine bor ürünleri, yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarda Çin'in Şiyan istasyonuna doğru yeniden yola çıktı. Eti Maden, Çin pazarına geleneksel olarak yaptığı deniz konteyner taşımacılığının yanı sıra, gemi kiralama ve demir yolu alternatifleriyle de başarılı bir stratejik hamleyi de gerçekleştirmiş olacak."

Çin Halk Cumhuriyeti, Fatih Dönmez, Eti Maden, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin'e yapılan bor ihracatında ikinci tren yola çıktı - Son Dakika Ekonomi


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